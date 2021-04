Debatte im Bundestag Bedford-Strohm: Suizid keine normale Option des Lebensendes

"Das Autonomie-Ideal, das dort ins Zentrum gestellt wurde, so als ob der Suizid etwas wäre, wo man sich nach gründlicher Überlegung und als Akt der Freiheit entscheidet, aus dem Leben zu scheiden, das ist ziemlich weit weg von der Realität", sagte Bedford-Strohm. "In der Realität ist Suizid etwas Tragisches, etwas Trauriges. Letztlich ist er für mich auch eine Niederlage." Denn es sei dann offensichtlich nicht gelungen, diesen Menschen so zu begleiten, palliativ und auch sozial, "dass er einen Weg gesehen hat, sein Leben weiterzuführen und dann das Sterben in Gottes Hand zu legen".