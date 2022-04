Debakel beim VfL Wolfsburg Bielefeld kriselt: Keine Gegenwehr, Verletzte und Fan-Kritik

Als Ausrede will das der Arminia-Coach nicht gelten lassen. Am mutlosen und desolaten Auftritt hat auch Kramer nach eigenen Angaben eine Mitschuld. "Auch ich muss mich an die eigene Nase fassen", sagte er. Derzeit bekommt er Rückendeckung von der Geschäftsführung. Weitere Niederlagen könnten aber die Verantwortlichen womöglich zum Umdenken animieren.

Die Hoffnung in Ostwestfalen schwindet. Ein Gegentor bei den zuvor ebenfalls angeschlagenen Wolfsburgern, und Bielefeld brach auseinander. "Es war ein Nackenschlag", erklärte Kramer. "Wir müssen jetzt noch enger zusammenrücken", forderte Prietl. Mit lautstarken "Wir wollen euch kämpfen sehen", schickten die Arminia-Fans die Profis am Samstag in die Kabine. Ausgerechnet gegen Meister FC Bayern München soll die Wende folgen.