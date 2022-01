Nationalspieler der DDR Fußball-Idol Hans-Jürgen "Dixie" Dörner gestorben

Und damit gelangte er schnell ins Visier der DDR-Auswahltrainer. 100 Länderspielberufungen gab es für Dörner mit dem Höhepunkt Olympia-Gold 1976 in Montreal. Die einzige WM-Teilnahme einer DDR-Nationalmannschaft - 1974 in der Bundesrepublik - verpasste der Dresdner wegen einer Gelbsucht-Erkrankung.

Ehrenspielführer bei Dynamo Dresden

Nach seinem 100. Länderspiel endete die Auswahlkarriere genauso abrupt wie wenig später seine sportliche Laufbahn. Dörner wurde zunächst Nachwuchs-Trainer bei Dynamo, um danach in gleicher Funktion zum Deutschen Fußball-Bund (DFB) und als ein Assistent von Bundestrainer Berti Vogts zu wechseln. Dieses Engagement gab er 1996 auf, als sich Werder Bremen um ihn bemühte. Der damals abstiegsbedrohte Bundesligist, den Dörner noch bis auf Rang neun führte, war sein einziger Trainerposten im Oberhaus. Es folgten Stationen beim FSV Zwickau, Al-Ahly Kairo und VfB Leipzig.

Doch immer wieder zog es Dörner nach Dresden zurück. 2013 wurde der Fan-Liebling mit den meisten Stimmen in den Aufsichtsrat von Dynamo gewählt, dem er bis zuletzt angehörte. Später wurde er Ehrenspielführer. Auch in die "Hall of Fame" des deutschen Fußballs wurde Dörner aufgenommen.

Im Andenken an den beliebten Fußballer will Dynamo beim Auswärtsspiel in Hannover am Sonntag mit Trauerflor auflaufen. Zudem hat der Club eine Schweigeminute beantragt.