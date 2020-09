DC Wolfsölden Knappe Matches zum Auftakt

Die Walldorfer taten sich im zweiten Match des Tages gegen den Irish Folk Pub Dartclub München überraschend schwer und gewannen am Ende auch diese Partie „nur“ mit 7:5. „Ich denke, die haben sie etwas unterschätzt – oder wir hatten ihnen schon zu viel abverlangt“, sagt Marko Puls lachend. Die Wolfsöldener selbst starteten gegen München wie die Feuerwehr. Erik Tautfest, Daniel Meyer, Mario Schulze und Lutz Ilzhöfer warfen einen 4:0-Vorsprung heraus und gaben in diesen vier Matches insgesamt nur fünf Sätze ab. Von den drei Neuzugängen, die Puls aufgestellt hatte, konnte dann aber nur Eduard Ebel seine Begegnung gewinnen. Und da auch der Kapitän selbst sein Match überraschend mit 1:4 abgab, gingen die Wölfe trotz des furiosen Starts nur mit einem 5:3 in die vier Doppel. „Ich war mir sicher, dass wir am Ende gewinnen und habe neues Equipment ausprobiert. Das hat aber leider nicht so funktioniert“, kommentiert der Kapitän seine Niederlage.