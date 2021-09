DAZN streamt Bundesligaspiel So können Fans den VfB Stuttgart live verfolgen

Stuttgart - Das Bundesliga-Abendspiel an diesem Freitag läuft beim Streaming-Anbieter DAZN. Für Fans des VfB Stuttgart kommt es daher zum zweiten Mal in Folge zu der Situation, dass ohne Streaming kein Bewegtbild der Partie zu empfangen ist. Um das DAZN-Signal empfangen zu können, gibt es mehrere Möglichkeiten. Zum Beispiel der Besuch einer Kneipe, die DAZN-Spiele zeigt. Wir erklären auch, welche weiteren Möglichkeiten Sie haben, um am Live-Erlebnis teilhaben können – gerade wenn es aufgrund der aktuellen Pandemie-Situation nicht die Kneipe sein soll.