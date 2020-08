Davis-Cup-Profi siegt Struff beim Masters-Turnier in New York im Viertelfinale

Wenige Tage vor Beginn der US Open an gleicher Stelle zeigte Struff wie schon in den Runden zuvor eine ganze starke Leistung. Vor allem mit aggressiven Returns brachte er Goffin immer wieder in große Bedrängnis. Nachdem beide Spieler einen Satz gewonnen hatten, ließ sich Struff zu Beginn des dritten Durchgangs auch von einem frühen Break nicht aus der Ruhe bringen. Die deutsche Nummer zwei nahm Goffin sofort selbst den Aufschlag ab und schaffte dann beim Stand von 5:4 das entscheidende Break. Nach 2:10 Stunden verwandelte Struff mit einem starken Return seinen ersten Matchball.