Davis Cup Große Fußstapfen: Zverev-Ersatz Otte will sich steigern

Belgien ist eine vermeintlich leichte Aufgabe

Otte hatte Ende August mit seinem Erstrunden-Aus bei den US Open das historisch schlechte Abschneiden der deutschen Tennisspieler in New York perfekt gemacht. Umso mehr hofft der Deutsche in Hamburg auf das Erreichen der Final-Runde in Malaga im November. "Ich glaube, wir sind eh ein ganz gutes Team. Von daher kann das gut sein, dass nach der Absage von Sascha Zverev alle noch enger zusammengewachsen sind und es allen zeigen wollen", sagte er.

Mit einem Erfolg am Freitag gegen Belgien (14.00 Uhr) kann das deutsche Team vorzeitig das Ticket lösen. Die Nachbarn, die zum Auftakt mit 0:3 gegen die Australier verloren, sind eine vermeintlich leichte Aufgabe. "Vom Papier her ist Belgien vielleicht unterlegen", sagte Otte. "Aber wir wissen alle, dass sie auch ein mega gutes Team haben. Vor allem David Goffin ist sehr erfahren, der wird ja wahrscheinlich mein Gegner sein. Den darf man nicht unterschätzen."

Gegen Frankreich schafften die Deutschen zuvor einen bedeutenden Sieg, der im Doppel von Kevin Krawietz und Tim Pütz perfekt gemacht wurde. Zuvor hatte Jan-Lennard Struff den Franzosen Benjamin Bonzi niedergerungen. Damit gewannen die Deutschen nach 84 Jahren zum ersten Mal wieder gegen Frankreich beim wichtigsten Wettbewerb der Herren-Nationalmannschaften.