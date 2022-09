Davis CUp Erfolgs-Doppel Krawietz/Pütz: Unbesiegt ohne Voodoopfeife

Vielleicht von Vorteil nicht Erster zu sein

Vielleicht wäre es am Sonntag jedoch taktisch klüger, einmal nicht als Sieger vom Platz zu gehen. Denn als Erster der Gruppe C würde Deutschland auf den Zweiten der Gruppe B treffen. Hier deutet momentan viel darauf hin, dass das Spanien mit dem Weltranglistenersten Carlos Alcaraz sein könnte. Und dann steigt das Finalturnier auch noch in Malaga. Als Zweiter der Gruppe würde es Deutschland im Viertelfinale hingegen mit dem Sieger der Gruppe D, also den USA oder den Niederlanden zu tun bekommen. Das liest sich zunächst einmal leichter.