David Sassoli gestorben Tod eines „großen Europäers“

Brüssel - Die erschütternde Twitter-Nachricht ist drei dürre Zeilen lang. David Sassoli, Präsident des EU-Parlaments, ist tot, tippte sein Sprecher Roberto Cuillo am Dienstag in den frühen Morgenstunden in den Rechner. Der 65-Jährige starb kurz nach Mitternacht überraschend in einem Krankenhaus in Aviano im Nordosten Italiens, in das er bereits am 26. Dezember „wegen einer schweren Komplikation aufgrund einer Funktionsstörung des Immunsystems“ eingeliefert worden war.