David Beckham in Wembley David Beckham, der schicke Genießer

Triumph und Tattoo

Genau dieser Beckham erschien aus der Tiefe des Umkleideraumes und widerlegte das Klischee vom geschmacklosen Ballklopper. Der 46-jährige Brite kickte früher für Manchester United und die englische Nationalmannschaft, doch vor allem war und ist er ein gut aussehender Selbstdarsteller. Beckham modelte für Armani, präsentierte in Unterhosen für eine legendäre H&M-Kampagne seine eindrucksvolle Bauchmuskulatur. Kein modischer Trend ist an ihm vorbeigegangen, wobei er stets eine blendende Figur machte. Zurzeit gibt er den Gentleman-Hipster in perfekt geschnittenen Anzügen, Hals- und Handtattoo und Accessoires, die teuer aussehen. Nur eines gelang ihm nie: gegen die Deutschen im Stadion gut auszusehen. Das war einmal. Frustriert nimmt man zur Kenntnis, dass Beckham beim englischen Triumph auf der Tribüne ziemlich schick aus seiner edlen Wäsche gegrinst hat.