Datenschutz bei Apps WhatsApp und Clubhouse – Das passiert mit den Nutzerdaten

In der Datenschutzgrundverordnung (DSGVO) wurde festgelegt, dass EU-Bürger die Kontrolle über ihre Daten behalten müssen. Das ist jedoch in der Praxis manchmal gar nicht so einfach. Die unterschiedlichen Entwicklerfirmen hinter den Apps müssen die DSGVO-Richtlinien zwar berücksichtigen, setzen aber meist auf die Bequemlichkeit ihrer Nutzer. So ist eine Strategie der Anbieter, die Datenkontrolle durch User mit Hilfe von schwer verständlichen Formulierungen, komplizierten Formularen und hohem bürokratischem Aufwand zu verhindern.