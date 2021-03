Datenaffäre beim VfB Stuttgart Verfahren nach Trennung von Mitarbeitern

Drei ehemalige Mitarbeiter haben sich an das Arbeitsgericht Stuttgart gewandt, wie das Gericht auf dpa-Anfrage bestätigte. Die Klagen richten sich gegen „Kündigungen, die der VfB Stuttgart ihnen gegenüber im Februar 2021 ausgesprochen hat“, teilte das Gericht in einer Mitteilung am Mittwoch mit. Der Gütetermin sei am 15. April. Eine weitere Klage sei beim Landgericht eingegangen, teilte eine Sprecherin mit.