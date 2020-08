Daten zur Corona-Pandemie Corona: Welche Zahlen steigen da überhaupt?

Berlin/Stuttgart - Die „Querdenken“-Demonstranten, die am Samstag in Berlin gegen die Anti-Corona-Maßnahmen auf die Straße gegangen sind, zweifeln nicht nur die von der Polizei verbreitete Zahl von 17 000 Teilnehmern an – sondern auch die Darstellung des Infektionsgeschehens an sich. Ihre Frage in rhetorisch abgemilderter Form: Wie viele Menschen stecken sich derzeit überhaupt an? Und woran erkennt man, dass es mehr sind als noch vor einer Woche oder einem Monat?