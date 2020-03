Daten zum Coronavirus Die Zahl der Tests spielt eine Schlüsselrolle

Insgesamt seien in der vergangenen Woche rund 100 000 Tests im ambulanten Bereich durchgeführt worden, in der Woche davor rund 35 000, so eine KBV-Sprecherin. Hinzu kommt eine unbekannte Zahl von Tests in Krankenhäusern. Auch mit Blick auf die Ausbreitungsgeschwindigkeit hinkten Ländervergleiche oft, „weil unterschiedliche Interventionen die Kurven dramatisch verändern können“, sagt Bernd Salzberger, Bereichsleiter Infektiologie an der Regensburger Uniklinik. Deshalb hält er wenig davon, sich den Verlauf in anderen Ländern wie China oder Italien anzusehen – und diese Entwicklung auf Deutschland zu übertragen.