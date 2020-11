Daten aus dem Intensivregister Corona kommt auf Intensivstationen an

Bis zu zwei Prozent aller Infizierten intensiv behandelt

Bei älteren Menschen nimmt eine Covid-19-Erkrankung häufiger einen schweren Verlauf. „Es muss daher befürchtet werden, dass auch der Anteil der stationären Behandlungsfälle zunehmen wird – und in Konsequenz auch die Zahl der intensivstationären Behandlungsfälle“, sagt Uwe Janssens, Chefarzt am St.-Antonius-Hospital in Eschweiler. Er geht davon aus, dass bis zu zwei Prozent aller gemeldeten Infizierten auf die Intensivstation müssen. Bei mehr als 100 000 bestätigten Neuinfektionen pro Woche bedeutet dies mit zeitlicher Verzögerung bis zu 2000 weitere Intensivpatienten wöchentlich – also deutlich mehr als derzeit neu aufgenommen werden müssen.

Uwe Janssens ist auch Präsident der Deutschen Interdisziplinären Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (DIVI). Ihr sogenanntes Intensivregister ist seit Ausbruch der Pandemie zur wichtigsten Informationsquelle geworden, wie Intensivbetten in Deutschland ausgelastet sind.

Den derzeitigen Stand zur Belegung von Intensivbetten in Deutschland, Baden-Württemberg und der Region Stuttgart zeigen wir in der Grafik. Die Zahlen werden täglich aktualisiert und können zusammen mit sogenannten Tagesreports abgerufen werden unter www.intensivregister.de.