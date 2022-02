Data Act der EU Wer darf jetzt in der Daten-Goldgrube schürfen?

Fairer Zugang zu Daten

Zu diesem Zweck präsentierte die EU-Kommission am Mittwoch in Brüssel den sogenannten Data Act. Der soll den fairen Zugang von Firmen, Privatpersonen und Behörden zu Daten regeln, die bei der Nutzung bestimmter Dienste und Geräte entstehen. Dabei kann es etwa um die Maschine eines großen Unternehmens gehen, aber auch um das eigene Auto oder die Spülmaschine in der heimischen Küche. Die Nutzung dieser Daten soll Innovationen in Bereichen wie der künstlichen Intelligenz voranbringen. Auch bei der Mobilität sind die Informationen für das autonome Fahren notwendig oder können zur Verbesserung des Nahverkehrs genutzt werden.