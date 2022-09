Das Weindörfle in Benningen Dem Rebensaft sei ein Fest

Mit diesem Appell wollten die beiden Frauen die Gäste zum Weinspaziergang am Nachmittag motivieren. Dieses Angebot des Weindörfle ist ein erfolgreiches Überbleibsel der Pandemiezeit. „Das kam im vergangenen Jahr so gut an, das haben wir beibehalten“, erklärte Fischer, die gemeinsam mit Claudia Hausmann den Vorsitz hat. Der Wanderweg führte die Weinfreunde von der Kelter durch die steilen Weinberge und wieder zurück. An drei Stationen konnten die Spaziergänger unterschiedliche Weine verkosten: auch die Weingenossenschaft Marbach durfte sich und eine Auswahl ihrer Tropfen vorstellen. Die erste Station war direkt an der Kelter, die zweite befand sich an der neuen Benninger Aussichtsplattform in den Weinbergen und die letzte Genussstation am Neckar: „Wie ich finde eine tolle Runde, um beim Hinablaufen der Weintrassen wunderbar auf Benningen und die neue Straße zu schauen.“