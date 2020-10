Das Warten auf die Corona-Testergebnisse Geduld- und Nervenprobe für Familie Schlipf

Ergebnis erst nach hartnäckiger Nachfrage

Das macht Gabriele Schlipf – ohne Erfolg. Nach vier Warteschleifen gibt sie schließlich auf. „Ich konnte nicht erfahren, ob mein Test negativ oder positiv war. Ich dachte mir, dass das Gesundheitsamt anrufen würde, wäre mein Test positiv. Aber ich wusste nicht, ob der Test ausgewertet war.“ Immerhin: Sie überredet ihre Vorgesetzte, arbeiten zu dürfen. Am 11. September, elf Tage nach dem Test, sucht Gabriele Schlipf erneut die Teststelle auf. Dort die Überraschung: Ihr Name ist nicht im System zu finden. Also wird sie in die Praxis von Roland Kolepke geschickt, der Ärztlicher Leiter der Teststelle ist. Dort erfährt sie, nachdem sie hartnäckig bleibt, dass ihr Test negativ ist. Geschrieben steht das auf einem Papier, dessen Inhalt laut einer Mitarbeiterin noch nicht erfasst wurde. Da es aus einem „mindestens einen halben Meter hohen“ Stapel gezogen wurde, ist Gabriele Schlipf schockiert – scheinen doch Hunderte genau wie sie auf ihr Ergebnis zu warten.