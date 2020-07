Das war der sechste MZ-Talk Die Hoffnung lebt noch bei zwei Sportevents

Der Plan sieht vor, das Wellarium am 13. September für eine Schicht zu belegen. „Es soll dann einen Jagdstart im Becken geben und die Strecke 250 Meter betragen“, so Seiter. Bei der Veranstaltung könnten 240 Teilnehmer teilnehmen und maximal 260 Begleitpersonen/Zuschauer zugelassen werden. Staffeln würde es in diesem Jahr keine geben. Die Radrunde müsste man eckig verlaufen lassen, sodass man sie komplett absperren kann, die Laufstrecke könnte aber fast gleich bleiben. „Es geht in diesem Jahr nicht darum, höher, schneller oder weiter zu kommen, sondern dass die Leute das machen können, was sie lieben“, sagt Achim Seiter, der von einem komplett durchgetakteten Tag spricht. Mit Eingangs-Bändeln, bestimmten Zeitfenstern für die Sportler sowie einer Online-Wettkampfeinweisung müsste man arbeiten, Siegerehrungen und Messe sein lassen, doch am Ende könnten sich die Sportler endlich einmal wieder mit anderen messen. Dass die Mühen natürlich auch mit etwas mehr Kosten verbunden sind, bereitet Seiter etwas Bauchschmerzen. „Ich habe glaub das erste Mal in meinem Leben eine Veranstaltung durchkalkuliert, aber das ging nicht anders. Die Fixkosten müssen eben in diesem Fall durch 240 und nicht durch 600 Leute geteilt werden.“ Heißt: Die Teilnehmergebühr würde bei etwa 40 Euro liegen. „Kurioserweise hat bislang niemand etwas dagegen gesagt von den Leuten, die ich darauf angesprochen habe“, sagt Seiter, der sein Konzept am Mittwoch zur endgültigen Abnahme eingereicht hat. Nun heißt es abwarten.



Gassenlauf, CobbleHopple und Ruderregatta fallen aus



Achim Seiter zum CobbleHoppel: „Das sportliche Rennen wäre problemlos möglich. Die Strecke abzusperren und die Leute einzeln hochfahren lassen, wäre machbar. Aber dann ist es halt einfach nur eine Gasse hochfahren – und das CobbleHopple lebt von der Begeisterung der Menschen, von der Kreativität und des Sich-und Andere-Feierns. Wir hatten uns dieses Jahr auch was anderes überlegt, da das Event auf einen Samstag gefallen wäre. Wir wollten eine Abendveranstaltung machen, die leicht in die Nacht geht, wollten eine Nachtclub-Atmosphäre schaffen – und das alles zugunsten von Frauenhäusern. Das Konzept lässt sich nicht eins zu eins auf das nächste Jahr übertragen, da das CobbleHopple dann sonntags ist. Aber irgendwann ist es wieder samstags und dann machen wir das noch geiler.“



Achim Seiter zum Marbacher Gassenlauf: „Wir haben uns seither gefreut, wenn Zuschauer kommen. Denn sie sorgen dafür, dass es kein virtuelles Rennen ist und man Freude hat. Doch jetzt haben wir eine neue Dimension: Wir als Veranstalter haben jetzt auch die Verantwortung für die Zuschauer. Das ist nicht machbar. Beim Gassenlauf besteht die Schwierigkeit, dass wir durch Gassen laufen. Da bleiben irgendwo Schiff-Touristen stehen, die zu Schiller wollen, und dann würden sie schon als Zuschauer zählen und wir müssten sie erfassen. Das ist schlicht und ergreifend nicht machbar. Die Teilnehmerzahl hätten wir managen können.“



Heike Breitenbücher zur Marbacher Ruderregatta:„Uns hat nicht unbedingt das Sportliche vor Probleme gestellt, sondern das Drumherum. Wir brauchen bei der Ruderregatta zum einen viele Helfer, und da war die Frage, wie wir diese schützen können, und zum anderen haben wir das Bootshaus in der Nähe. Einer von der Regattaleitung hat gesagt, bei ihm wuchsen nachts gedanklich schon die Bauzäune vor seinem inneren Auge. Man hat sich immer überlegt, was man alles absperren müsste, um die Leute wie in Raubtierkäfigen durch die Verkehrswege zu lotsen.“

Mehr zum Thema:

Hier gibt es noch einmal alle Talks zum Nachschauen

Von schlaflosen Nächten und erstmaliger Ungläubigkeit