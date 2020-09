Das war der mz3athlon shorti Vieles ist anders, die Freude umso größer

Der angesprochene Organisationschef hat „einen holprigen Tag, was aber von den Startern hoffentlich kaum jemand mitbekommen hat“. Es gibt zunächst Probleme mit der Zeitmessung, am Ende funktioniert aber alles ordnungsgemäß. Auch hätte er sich ein paar mehr Teilnehmer gewünscht. „Aber das würde ich nicht einmal als Wermutstropfen bezeichnen. Ich weiß selbst nicht, ob ich heute gestartet wäre“, gibt er zu. „Ziel war es, den 160 Leuten, die an den Start gegangen sind, einen tollen Tag zu bereiten.“ Die vielen Dankeschöns, die er zum Ende der Veranstaltung stellvertretend für sein Team bekommt, belegen, dass dies geklappt hat.

Dankbar ist auch Sebastian Hess, der am Ziel die Moderation übernommen hat. „Ursprünglich standen mehr als 40 Veranstaltungen auf meinem Plan für 2020. Tatsächlich ist das jetzt die erste. Ich habe das Glück, dass ich mit meiner Firma noch andere Betätigungsfelder habe. Aber es gibt Kollegen, die das noch viel härter trifft“, weiß er. Und es scheint, als sei auch die Technik aus der Übung gekommen, denn zwischendurch verstummen die Boxen. „Wir sind es halt alle nicht mehr gewohnt – auch das Mikro nicht“, scherzt Hess und trifft den Nagel auf den Kopf, als er sagt: „Es ist für alle etwas ganz Besonderes, endlich wieder ein Rad in die Wechselzone zu schieben und eine Startnummer anzubringen. Und wenn es 2021 wieder normal läuft, sehen wir uns ja schon in gut einem halben Jahr hier wieder.“ Möglicherweise, so kündigt Achim Seiter an, werden einige der Änderungen der „Corona-Ausgabe“ des mz3athlon dann sogar übernommen.

Stimmen zum mz3athlon shorti:

„Es gab vermutlich nur eine Person, die heute richtig sauer war. Das war eine Dame, die wegen der Streckenabsperrung nicht ihre gewohnte Sonntagmorgen-Radstrecke fahren konnte.“ Achim Seiter, Organisationschef



„Ich war heute als ,Feuerwehrmann’ eingeplant und gehe daher extra als Letzte ins Wasser. Aber ich bin arbeitslos, es ist alles ruhig und läuft.“ Heike Barkhorn, Mitglied im Organisationsteam, die am Ende Sechste wird



„Vielen Dank an Achim Seiter fürs Organisieren. Ich habe heute meinen ersten Triathlon absolviert. Wie ein paar andere aus dem Team wollte ich nicht bis Mai warten. Zwischendurch war es wirklich hart, aber aufgeben kam nicht in Frage!“ Regine Meißner, Mitglied im Team der neuformtür Rookies



„Schauen wir mal, wie lange wir jetzt auf Sendung bleiben.“ Moderator Sebastian Hess nachdem zum zweiten Mal die Boxen kurzzeitig ausgefallen waren – drei Sekunden später war erneut vorübergehend Stille



„Das war sicher der bislang ungewöhnlichste mz3athlon, und da ich kein Lauftraining hatte, kam es mir vor, als müsste ich vier statt nur drei Runden rennen. Aber die Radstrecke war sehr schön, die darf gerne so bleiben. Ich werde bestimmt auch beim 22. Mal dabei sein. Erst wenn ich irgendwann mal Letzter werde, dann höre ich auf.“ Thomas Friedl, der seinen 21. mz3athlon absolviert hat und nun der einzige ist, der bei allen Auflagen gestartet (und ins Ziel gekommen) ist.



„Ich hatte extra eine spätere Startzeit ausgewählt, damit ich ausschlafen kann. Doch das hat sich als Fehler herausgestellt. Aber wer konnte schon ahnen, dass wir am 13. September fast 30 Grad haben.“ Teilnehmer Thomas Rudszuck



„Lasst nix im Bad liegen, ihr dürft nachher nicht wieder rein.“ Hinweis von Martin Schugt, Moderator im Wellarium, zu den Corona-Regeln.