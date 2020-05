Das war der dritte MZ-Talk Goldene Hochzeit über das Fenstersims

Marbach - Die Auswirkungen durch Corona sind allerorts zu spüren – besonders in den Altenheimen. Welche Ausmaße das annahm, schildert Helmut Wiedenhöfer, Leiter des Seniorenstifts auf der Schillerhöhe, im MZ-Talk. Er berichtet nicht nur vom strikten Besuchsverbot und von Tagen, an denen nicht mal Ärzte in Haus durften, sondern auch von einem „todtraurigen Bild“. Die Szenerie: Ein Ehepaar hat Goldenen Hochzeitstag, sie wohnt im Heim, er außerhalb. „Sie saßen sich dann am Fenster zur Terrasse gegenüber, dazwischen ein Absperrband. Er brachte ihren Brautschleier mit, den wir ihr aufsetzten.“

Inzwischen dürfen sich die Bewohner draußen mit Angehörigen treffen. Vorsicht ist dennoch geboten. Das Gefühl der Mitarbeiter, die Bewohner schützen zu müssen, schwebt über allem. „Seit zwei Wochen ist es ein schwieriger Spagat, für die Maßnahmen zu werben. Denn die Menschen nehmen überall die Lockerungen wahr. Vielen ist aber nicht bewusst, was es bedeuten würde, wenn sich ein Heimbewohner infiziert. Das hätte die sofortige Schließung der Tür und die Isolation in den einzelnen Zimmern zur Folge“, so Wiedenhöfer, der betont, dass die Bewohner „die friedlichste Gruppe“ bei diesem Spagat seien. „Das ist eine Generation, die noch Entbehrungen kennengelernt hat.“ Bei manchen Angehörigen sei das Verständnis schwieriger zu vermitteln.