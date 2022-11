Das Tobias-Mayer-Jahr in Marbach Irgendwas mit dem Mond ist immer

Lesen Sie auch 1 Bilder Video Armin Hüttermann in Marbach geehrt Verdienst um Tobias Mayer Der Marbacher Vereinsvorsitzende Armin Hüttermann hat im Rathaus die Ehrennadel des Landes erhalten.

Doch die Annäherung an Tobias Mayer beim Theaterspaziergang ist nur ein Teil des großen Jubiläumsjahres, das 2023 über die Bühne gehen wird. Viele Kräfte in der Stadt sind bereits am Planen und klar ist, dass der Startschuss am 17. Februar fallen wird – der Tag, an dem exakt 300 Jahre zuvor Tobias Mayer in einem kleinen Häuslein in der Innenstadt das Licht der Welt erblickte. Wie Schiller hat auch er seinen Geburtsort früh verlassen, Mayer wuchs in einem Waisenhaus in Esslingen auf, von wo aus er seine große, aber kurze Karriere startete.