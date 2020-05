Das Stuttgarter Literaturhaus trotz Corona Bärte, Flausen und andere Verrücktheiten

Stuttgart - Klar, man könnte weiterhin einfach das ausgefallen Literaturleben im Netz nachstellen, wo gerade überall Autoren mit metallischer Stimme und seltsam verzogenen Proportionen mit ruckelnder Gemütlichkeit im heimischen Wohnzimmer auf Lesereise gehen. Was natürlich unendlich viel besser ist als nichts. Nur wirklich toll ist es eben auch nicht. Da muss man sich schon etwas einfallen lassen. Und genau das hat die Leiterin des Stuttgarter Literaturhauses, Stefanie Stegmann, zusammen mit ihrem Team beherzigt. Nachdem die Corona-Krise gleich zu Beginn ein monatelang geplantes mehrtägiges Festival zum Thema Sehnsucht dauerhaft in einen Gegenstand derselben verwandelt hat, und hier wie überall seitdem die Türen verschlossen bleiben, lohnt es sich inzwischen wieder, mal vorbeizuschauen. Natürlich nur im übertragenen Sinn. Auch hier führt kein Weg an der digitalen Bühne vorbei. Doch was im Mai geboten wird, kann sich sehen lassen, und ist deutlich anders als das Übliche nur mit Pixel.