Das Steinheimer Wellarium wird momentan umgebaut Mit Zuversicht wird auf Sport-Termin hingearbeitet

Nun geht es ans Eingemachte. Elektriker, Fliesenleger, Gipser und Co. übernehmen das Ruder. Und ans Dach müssen die Handwerker auch noch mal ran. Dort werden runde Kuppeln eingehoben, durch die Tageslicht eindringen kann. Natürliche Helligkeit wird überdies dadurch gewonnen, dass an der Rückwand zur Straßenseite hin satiniertes Glas eingesetzt wird. Das ist aber längst nicht alles, was sich durch den Umbau ändert. In dem Komplex werden drei Umkleidekabinen für Familien untergebracht. Ein Angebot, das es bislang im Wellarium nicht gab. Außerdem haben sich die Verantwortlichen dazu entschieden, mehr Schließfächer anbringen zu lassen. Die Spiegel samt den Föhns werden auch anders angeordnet. Diese Plätze, an denen man nach dem Baden die Frisur wieder in Ordnung bringen kann, werden ein Stück weit separiert, damit man etwas mehr Intimsphäre erhält. „Das war vorher etwas lieblos an der Wand“, sagt Katrin Schulze. Auf mehr Garderoben- und Helmschränke dürfen sich die Besucher ebenfalls freuen.