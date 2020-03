Das Spitzenspiel im Zeichen des Coronavirus So reagiert der VfB Stuttgart auf die Äußerungen von Jens Spahn

Stuttgart - Der Spieltag in der Fußball-Bundesliga war bereits so gut wie zu Ende gespielt, als Jens Spahn die bisher gängige Praxis in Deutschlands höchster Spielklasse in Bezug auf die Verbreitung des Coronavirus infrage stellte. „Nach zahlreichen Gesprächen mit Verantwortlichen ermuntere ich ausdrücklich, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern bis auf Weiteres abzusagen“, schrieb der Bundesgesundheitsminister in einem Statement auf Twitter. Er kritisierte zudem die seiner Meinung nach „zaghafte“ Praxis der Behörden und Verbände: „Angesichts der dynamischen Entwicklung der letzten Tage sollte das schnell geändert werden.“