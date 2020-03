Das Oberstenfelder Restaurant „Ochsen“ hat einen neuen Eigentümer Der Eigentümer ist neu, der „Ochsen“ bleibt

„Wir wollen es ruhiger angehen und uns nach und nach zurückziehen“, erklärt Renate Schick die Gründe für den Verkauf. Seit 1998 führt sie zusammen mit ihrem Mann Restaurant und Hotel, und „Gastronomenjahre zählen doppelt, hat meine Mutter immer gesagt“, schmunzelt sie. Die Mutter Lotte musste es wissen, denn sie und ihr Mann Willi Betz haben ab Anfang der Sechzigerjahre in zweiter Generation den Betrieb geleitet, der 1923 von Anna und Wilhelm Betz gegründet worden ist. Urlaub war ein Fremdwort, die Sieben-Tage-Woche die Regel. Dafür ist der Ochsen in den knapp 100 Jahren seines Bestehens zu einem Restaurant geworden, dessen Name weit über die Grenzen Oberstenfelds hinaus bekannt ist.