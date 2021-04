Das neue Corona-Schreckgespenst Viren immun gegen das Impfen?

Steigt der Selektionsdruck, haben es Viren schwerer

Wenn der sogenannte Selektionsdruck steige - etwa durch einen wachsenden Anteil an Geimpften in der Bevölkerung - hätten es die Viren zunehmend schwerer, erklärt Cicin-Sain. Nur die Stärksten können sich dann noch durchsetzen. Damit wächst die Wahrscheinlichkeit, dass sich Mutanten ausbreiten, die vom Immunsystem nicht oder nicht gut erkannt werden. Die zweifache Impfdosis biete aber einen guten Schutz auch gegen bisher bekannte Corona-Mutanten, sagt der Forscher. Zumal der Anteil an Antikörpern im Blut nach einer Impfung in der Regel deutlich höher sei als nach einer Corona-Infektion.