Das neue Album Helene Fischer auf der Suche

Doch so sehr die beiden Vorab’s polarisierten, das Album „Rausch“ selbst mit insgesamt 24 Titeln macht einen ganz anderen Gesamteindruck, will da gar keine Richtungsentscheidung erzwingen, sondern probiert lieber ein bisschen aus, ist in der Summe weder richtig großballadig noch verrückt tanzversessen; es ist zudem eher eckig und kantig als rund und eingängig. Man merkt das Bemühen, jedem einzelnen Songs durch Text und Melodie einen singulären Charakter zu geben, auch wenn dabei nicht jedes Mittel überzeugt. „Rausch“ ist auf jeden Fall kein Album zum Durchtanzen. Helene Fischer möchte die Aufmerksamkeit offenbar auf sich als Interpretin ziehen. Weniger Maschine, mehr Mensch.

Zwei ruhige Songs überzeugen besonders

Das gelingt ihr besonders überzeugend bei zwei sehr ruhigen Nummern: „Danke für Dich“ und „Luftballon“ erzählt sehr einfühlsam von dem Gefühl, einen Menschen für immer verloren zu haben, und von dem Wunsch, ihm irgendwie doch verbunden zu bleiben. Das singt sie sehr schön und eindringlich – zu bemerkenswert sparsamer musikalischer Begleitung.

Und wenn noch ein Favorit genannt sein soll, dann ist das „Wir werden eins“ – ein schön rockig-grooviger Song, mit dem Helene Fischer bei künftigen Live-Konzerten ihr großes Publikum wunderbar zusammenschmieden kann. Denn entscheiden wird sich der Rang und Erfolg des Albums „Rausch“ wohl nicht in den Wohnzimmern, sondern wieder live auf der Bühne, dort, wo Helene Fischer einfach unschlagbar ist. 2022 soll es immerhin einen Live-Auftritt geben, am 20. August auf dem Münchner Messegelände. Laut Veranstalter wurden dafür in den ersten 24 Stunden nach Vorverkaufsstart die ersten 100.000 Tickets verkauft. Denn die Helene-Fischer-Fans sind und bleiben im Rausch.