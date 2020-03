Das Neubaugebiet für den Steinheimer Teilort Kleinbottwar nimmt Gestalt an Neues Wohngebiet rückt immer näher

Im Großen und Ganzen habe man sich bei all dem an den Grundzügen der bisherigen Planung orientiert, die auch schon vorgestellt worden sei, fasste Heide Buff zusammen. Das stellte auch Andreas Roth von der CDU fest, der sich allerdings fragte, ob die Bottwar das Oberflächenwasser aus dem Wohngebiet bei Starkregen tatsächlich wird verkraften können. Heide Buff versicherte jedoch, dass die Mengen sehr genau durchgerechnet worden seien. Das Wasser werde in der Klinge in dem Gebiet gesammelt und von dort zu einer Rückhaltefläche auf einer Wiese und schließlich per Kanal gedrosselt in den Fluss geleitet. Die Fachfrau erinnerte zudem daran, dass ein Teil des Nasses von oben über Zisternen zurückgehalten werde, die auf jedem Grundstück vorgeschrieben sind.