Das Naturparadies des Anglervereins Kirchberg Wo sich das Moderlieschen wohlfühlt

„In den vergangenen Jahren haben wir das hier alles umgestaltet,“ berichtet Pajurin. „Wir“, das sind derzeit 34 aktive Ehrenamtliche des Vereins. Fotos zeigen, wie nach dem Ablassen des Wassers im Winter die steile Uferböschung einem sanften Übergang wich. Mit Hilfe von kleinen Holzstämmen, Reisig, Jutesäcken und Schlamm vom Grund des Gewässers wurden Stufen geschaffen; in den dadurch gebildeten Flachwasserzonen siedelten sich Pflanzen an – und Kleinlebewesen fanden leichter Zugang zum Teich. Eine weitere Maßnahme diente dem Schutz kleinerer Fische. Die Angler versenkten für diese durchlöcherte Blocksteine mit aufgestecktem Reisig. In beidem können sich Jungtiere gut verbergen. Auch die dichte Bepflanzung mit Bäumen am Ufer erfüllt einen ökologischen Zweck: „Das schafft kühlere Wasserzonen, wichtig im Sommer.“ Und, so Pajurin: „Sie schützen die Fische vor den Kormoranen.“