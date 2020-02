Das MFR in Großbottwar wird im Sommer saniert Schulsanierung auf ein Jahr angesetzt

Für die Planung gab der Gemeinderat per einstimmigem Beschluss grünes Licht, sodass nun die Gewerke ausgeschrieben werden können. Markus Brosi (FBWV) wies die Verwaltung darauf hin, dass man mit dieser Ausschreibung gefühlt „schon wieder zu spät dran“ sei. Es sei derzeit ein Riesenproblem, Firmen auf die Schnelle zu finden. Bautechniker Steffen Kempter machte deutlich, dass die Ausschreibung vorbereitet sei und direkt nach dem Beschluss erfolgen könne. 80 Prozent der Gewerke sind beinhaltet – was eine schnelle Kostensicherheit bringe, fügte Klaus Rommel an. Matthias Wien (CDU) und Markus Brosi baten darum, nicht zu viele Gewerke in ein Paket zu zwängen. „Lieber sauber trennen. Da haben wir bei der Harzberghalle Lehrgeld bezahlt“, so Brosi. Das erfordere zwar mehr Bauleitung, so aber sei jeder Betrieb für seinen Bereich zuständig. Steffen Kempter signalisierte, dass dies so angedacht ist.