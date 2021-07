Das Logo Nutri-Score Sinnvolle Entscheidungshilfe

Die Kritik an Nutri-Score will nicht verstummen. Und das ist gut so. Denn das Logo hat seine deutlichen Schwächen, daran gibt es keine Zweifel. Aber die Ernährungsampel erfüllt ihren Zweck, sie bietet den Verbrauchern beim Einkauf eine erste und einfache Orientierung. In Frankreich, wo das Logo schon seit Jahren im Handel zu finden ist, zeigt sich: Wenn ein Vergleich möglich ist, kaufen die Menschen nachweislich gesünder ein. Im Fall von Nutri-Score tun sie das, weil sie der Kennzeichnung vertrauen können. Die Einstufung der Lebensmittel ist seriös und von unabhängigen Wissenschaftlern entwickelt worden – zudem wird sie ständig weiter verbessert.