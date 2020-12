„Das Literarische Quartett“ mit Lisa Eckhart Viel Lärm um Lisa Eckhart

In einer wütenden Tirade in der „Süddeutschen Zeitung“ hat sich das einstige Quartett-Mitglied Maxim Biller über die Einladung der österreichischen Kabarettistin Lisa Eckhart ereifert. In der Sendung, die für immer mit dem Namen Marcel Reich-Ranickis verbunden sei, sitze nun eine Frau mit blonder HJ-Frisur, die in herablassendem Offiziersmessen-Ton schon mehrere Antisemitismus-Skandale provoziert habe. Damit habe der deutsche Jude und Literaturkritiker endgültig den Kampf gegen die Nazis verloren.