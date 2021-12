„Das Leben des Brian“ Filmproduzent Denis O’Brien gestorben

Ende der 80er Jahre geriet Handmade Films in Schieflage, 1991 wurde sie an Paragon Entertainment verkauft. 1995 verklagte Harrison seinen Ex-Partner O’Brien und gab an, dieser habe ihn binnen zwölf Jahren um rund 16 Millionen Pfund (heute rund 15,2 Millionen Euro) erleichtert. O’Brien ging daraufhin in die Insolvenz – und Harrison leer aus.