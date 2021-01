Das Landratsamt will den Murrer Vorschlag umsetzen Besserer ÖPNV für 1000 Arbeitnehmer

Den Anschluss des Gebiets an das Busnetz will Bartzsch koppeln mit einer besseren Anbindung an die Buslinie 567 von Murr nach Pleidelsheim und weiter nach Bietigheim-Bissingen. „Dort müssen viele Schüler in die Berufsschule, und es gibt auch dort viele Arbeitsplätze mit Pendelbewegungen.“ Bartzsch hofft auf mehr Fahrtenpaare, die den Umstieg vom Auto auf den ÖPNV erleichtern. Für Arbeitnehmer aus benachbarten Kommunen wie etwa Steinheim, ergebe sich eine bessere ÖPNV-Anbindung in Richtung Bietigheim-Bissingen, wenn sie in Murr umsteigen könnten und mehr Busse führen, ist sich der Bürgermeister sicher.