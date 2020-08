Das Land im Kampf gegen Corona Neue Teststation am Stuttgarter Hauptbahnhof

Stolz über das Erreichte ist auch Verkehrsminister Winfried Hermann: „Ich bin froh, dass wir in so kurzer Zeit die erste Teststation an einem baden-württembergischen Bahnhof einrichten konnten." Wer aus einem Risikogebiet in Stuttgart ankommt oder umsteigt, kann und sollte sich testen lassen. "Ich hoffe, viele Fahrgäste nutzen diese Gelegenheit: als Vorsorgemaßnahme und zur Vermeidung der Ausbreitung des Virus." Mit Test, Abstands-, Masken- und Hygieneregeln sei ein wirksames Bündel von Abwehrmaßnahmen gefunden worden, so Hermann weiter: "Bitte an alle: Mitmachen!“