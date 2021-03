Das Kanzlerhaus in Hamburg So wohnten Loki und Helmut Schmidt

Hamburg - Der Aschenbecher auf dem Holzschreibtisch. Zigaretten in jedem Zimmer. Nicht nur sie sind Zeugnis von längst vergangenen Zeiten, in der das Homeoffice noch Arbeitszimmer genannt wurde. Das Haus von Loki und Helmut Schmidt ist eine eher solide Doppelhaushälfte, wenn auch mit Gewächshaus, Schwimmbad, Archiv, einer sonnengelben 70er-Jahre-Siematic-Küche, kurioser Hausbar und Polizeiwache an der Gartenpforte.