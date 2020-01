Das Jahr gemeinsam begrüßt Geselligkeit beim netten Silvestertreff

Bis zum Nachmittag wollen die Helfer des Fördervereins das Angebot stemmen: Michael Möhrer etwa dreht die Würste, die auf dem Grill liegen und allmählich an Farbe gewinnen. Katharina Weber schneidet die Brötchen dafür auf. An den bereitgestellten Stehtischen lässt es sich einerseits schmecken und andererseits mühelos miteinander ins Gespräch kommen. Auch Katrin und Heiko Späth haben sich eingeladen gefühlt, ein paar Schritte in der Natur zu tun und den Förderverein zu unterstützen. Denn der Erlös der Aktion kommt dem Jugendbereich der TV-Handballabteilung zugute. Ebenso wie den aktiven Spielern, die Trikots brauchen sowie den Trainern, die sich weiterbilden wollen. Für die Späths eine gute Sache, die sie gerne unterstützen. Bereits zum zweiten Mal stehen sie beim Silvestertreff auf dem Böckler, begleitet von ihrer elf Monate alten Tochter Lucie, die im Kinderwagen sitzt und vom duftenden Essen etwas abhaben will. „Wir nutzen den Treff zum gemeinsamen Spazierengehen, essen hier eine Kleinigkeit und können uns danach auf den Abend vorbereiten“, so die jungen Eltern.