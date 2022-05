Das Gewerbegebiet Benzäcker in Mundelsheim Die Bürger entscheiden, gut so!

Das Signal der Mundelsheimer Gemeinderäte Ende Februar war klar: Die Bürger sollen beim Thema regionaler Gewerbeschwerpunkt in den Benzäckern das Sagen haben. Und zwar durch einen Bürgerentscheid, der für den 29. Mai auf der Agenda der Neckargemeinde steht. Auf einer Fläche von 20,1 Hektar wollen die Kommunen Mundelsheim, Besigheim, Gemmrigheim, Walheim, Hessigheim und Neckarwestheim, direkt an der Autobahn 81 auf Mundelsheimer Markung Firmen ansiedeln, die an Zukunftstechnologien arbeiten. Logistiker müssen – so das Gewerbegebiet denn kommt – draußen bleiben.