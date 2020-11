Das Deutsche Literaturarchiv in Marbach wird gefördert Schillerhöhe wird für Zukunft fit gemacht

Und: Das DLA-Gebäude von 1973 platzt nicht nur aus allen Nähten, es ist auch sanierungsbedürftig und laut Sandra Richter „bisher nicht auf Digitales ausgerichtet“. Der im Sommer eigens eingestellte Architekt Jochen Mayer stellte nun die ersten Ergebnisse eines auf zehn Jahre ausgelegten „Masterplans“ vor, mit dem dieses Dilemma beseitigt und auch mehr Platz geschaffen werden soll. Eine Studie bestätigt bereits die Machbarkeit des Vorhabens mit einem Gesamtvolumen von rund 130 Millionen Euro. Die Schillerhöhe spielt weiterhin die zentrale Rolle. Ihr fühle man sich verpflichtet, ihr Charakter solle erhalten bleiben, so Mayer. Ziel sei, alle Maßnahmen bis 2033 abzuschließen, um bei der Gartenschau ein rundes Gesamtbild abzugeben. Die Bekanntgabe, ob Marbach mit Benningen für sie den Zuschlag erhält, ist für Dezember angesetzt. Folgende Baumaßnahmen sind geplant: Sanierung

Als Auftakt wird 2021 die denkmalgeschützte Villa Haffnerstraße 26 direkt neben dem DLA saniert. Herzstück der Sanierungen sind dann die zwei Bauabschnitte von 2024 bis 2027, in denen das Archivgebäude modernisiert wird. 2024 sind auch die Museen an der Reihe. Neubau

Für 2022 und 2023 ist der Abbruch des maroden Hauses in der Haffnerstraße 28 geplant. Für den Bau eines Bürogebäudes an selber Stelle wird 2021 ein Architektenwettbewerb ausgeschrieben. Ebenso ist ein solcher für 2025 angesetzt, wenn es ums neue Forschungsarchiv mit Schaumagazin geht. Dieser Bau samt modernem Lesesaal und einem großen Vortragssaal soll zwischen 2027 und 2029 entstehen. Die Öffentlichkeit soll hier später einen tiefen Einblick in die Arbeit des DLA erhalten, etwa was die Restaurierwerkstatt oder das Digitale Labor angeht. Auch Ausstellungen sind denkbar. Vorab im Jahr 2026 ist der Bau des neuen Magazingebäudes angesetzt. „Insgesamt ist von einer gut zehnjährigen Sanierungs- und Bauphase auf der Schillerhöhe auszugehen“, führte Jochen Mayer weiter aus.