Das Coronavirus ist auch im Bottwartal Gesprächsthema Keine Panikmache, aber Vorsicht

Doch nicht nur im privaten Bereich, auch in der Wirtschaft bestehen vielerlei Kontakte zwischen dem Bottwartal und China. Der Werkzeughersteller Flex in Steinheim etwa gehört dem chinesischen Mutterkonzern Chervon an. Welche Auswirkungen die Corona-Gesundheitskrise im Detail auf die Firma hat, sei derzeit noch nicht in allen Aspekten zu sagen, so Geschäftsführer Christian Neuner. „Viele Firmen haben dort die Feiertage zum Neujahrsfest verlängert, um zusätzliche Sicherheit für die Gesundheit der Mitarbeiter zu schaffen. Chervon hat dies Stand heute für mindestens zehn Tage getan, sodass der Betrieb frühestens nach dem 10. Februar wieder anlaufen wird.“ Erst dann können auf geschäftlicher Ebene die Auswirkungen analysiert werden. Das Chervon-Werk liege in Nanjing und damit nicht in der Region des Ursprungs, sondern über 500 Kilometer vom Krisengebiet Wuhan entfernt. „Stand jetzt ist dort kein Mitarbeiter von einer Infektion betroffen.“ Wie die Behörden vorgehen, um der Infektionsgefahr zu begegnen, hat Neuner bei einer zehntägigen Geschäftsreise am eigenen Leib erfahren. „Ich bin bei meiner zweistündigen Reise von der Großstadt zum Flughafen in einem Wohnviertel, an zwei Mautstationen, beim Einchecken im Hotel und vor dem Abflug mit einer Infrarot-Pistole auf erhöhte Körpertemperatur gecheckt worden.“ Das Vorgehen und die Menschen mit Mundschutz hätten ihn an die SARS-Pandemie erinnert.