Das CO2 -Dinner im Beilsteiner Schloss zeigt Zusammenhänge auf Ein Mahl, das nachdenklich macht

Genau so sieht das auch Brigitte Schober-Schmutz, die Hausleiterin auf Schloss Beilstein, die das CO2-Dinner initiiert hat. „Ich will sensibilisieren, aber nicht diskriminieren oder missionieren“, betont sie. Und deshalb finden sich auch auf dem Buffet ganz verschiedene Speisen mit unterschiedlicher Kohlendioxid-Emission bei der Erzeugung. Da gibt es Fleisch wie Wildschweinbraten oder Hähnchenbrust, aber auch Veganes wie ein Kräuter-Couscous. Als Beilage locken Spätzle, Rotkraut und Kürbisragout, als Vorspeise eine Curry-Linsensuppe oder verschiedene Salate, als Nachtisch hat man unter anderem die Wahl unter Zwetschgenknödeln mit Glühwein-Zimt-Pflaumen oder einer Schokomousse. Vor den einzelnen Gerichten sind Gläser aufgestellt, in denen selbst gemachte Rubbellose stecken. Links steht der Name des Gerichts, unter der frei zu rubbelnden Fläche finden sich die dazugehörige CO2-Emission und die Kilometer mit dem Auto, die demselben Ausstoß entsprechen. Und das Ergebnis sorgt für manche Überraschung. Das schwäbische Nationalgericht Spätzle etwa steht pro Portion für einen gefahrenen Kilometer, das Rotkraut für 290 Meter, und wie das Hühnchen schlägt auch die Schokomousse richtig zu Buche: mit fast drei Kilometern Autofahrt. Da überlegt man sich, ob man nicht doch zu den Pflaumen greifen soll, dem Äquivalent von 140 Metern.