Das bringt die Fußball-Woche Nationalmannschaft, Brisante Beratungen

U21: Fünf Tage vor ihrem abschließenden Qualifikationsspiel gegen Wales (17. November), bei dem sie den letzten Schritt zur EM 2021 machen möchte, bestreitet die Mannschaft von Trainer Stefan Kuntz am Donnerstag (18.15 Uhr) noch ein Testspiel gegen Slowenien. Insgesamt 26 Spieler stehen im deutschen Aufgebot für die beiden Partien in Braunschweig, darunter die Neulinge Lennart Czyborra (CFC Genua) und Jean-Manuel Mbom (Werder Bremen). Verletzungsbedingt nicht dabei sind Ragnar Ache (Eintracht Frankfurt) und Dennis Geiger (TSG Hoffenheim).

ZWEITLIGA-SPITZENSPIEL: Tabellenführer Hamburger SV muss an diesem Montag (20.30 Uhr/Sky) zum unbequemen Nordrivalen Holstein Kiel. In vier Zweitliga-Vergleichen haben die Hamburger noch nie gegen die Schleswig-Holsteiner gewonnen. In dieser Saison ist der HSV (5 Siege, 1 Remis) noch unbesiegt. Gegen die Kieler hat die Mannschaft von Trainer Daniel Thioune einiges gutzumachen. "Es ist mir vollkommen wurst, ob die nun besser oder schlechter sind als letztes Jahr", sagt Holstein-Trainer Ole Werner über den HSV.

FRAUEN-GIPFEL: Das erste Spiel der Spiele in der Frauen-Bundesliga kann bereits eine Vorentscheidung in der Meisterschaft bringen. Der FC Bayern München empfängt am Sonntag (14.00 Uhr) Titelverteidiger VfL Wolfsburg. Während die Niedersachsen durch ein Unentschieden gegen den SC Freiburg bereits zwei Punkte eingebüßt haben, glänzen die Münchnerinnen nach acht Spielen mit einer blütenweißen Weste: 24 Punkte, 26:0 Tore. Ein Bayern-Sieg gegen eine vom Verletzungspech gebeutelte Wölfe-Mannschaft und der Vorsprung wächst auf fünf Zähler an. In der vergangenen Saison endeten beide Aufeinandertreffen Remis: 0:0 in München, 1:1 in Wolfsburg.

BRISANTE BERATUNGEN: Den nächsten Länderspiel-Dreierpack wollen die Bundesliga-Bosse nutzen, um in Frankfurt die vier Themen Corona, Nachfolge von Christian Seifert, DFB-Führungskrise und TV-Gelder zu beraten. Nach dpa-Informationen sind 15 deutsche Proficlubs dabei, 14 Bundesligisten (ohne Mainz, Augsburg, Stuttgart und Bielefeld) sowie der Hamburger SV. Die Zusammensetzung für das am Mittwoch anberaumte Treffen soll dabei keine feste Gruppe darstellen, einzelne Wechsel oder weitere Club-Vertreter könnten nach dem ersten Gipfel mit unter anderem Karl-Heinz Rummenigge durchaus dazustoßen.

WM-QUALIFIKATION: Zumindest in Südamerika wird ab Donnerstag die Qualifikation für die WM-Endrunde in zwei Jahren in Katar fortgesetzt. Dabei erwartet Argentinien Nachbar Paraguay, Brasilien empfängt Venezuela. Die beiden einstigen Weltmeister gewannen jeweils ihre ersten beiden Spiele. In Südamerika treffen die zehn Teams in Heim- und Auswärtsspielen auf alle anderen Kontrahenten.

