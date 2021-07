Das Brezelmuseum feiert Geburtstag Ein halbes Jahrzehnt im Zeichen der Brezel

Teig schlingen will gelernt sein

Wie üblich, durfte in der Brezelküche des Museums auch Teig geschlungen werden. Die personelle Anleitung verhindert, dass sich dabei Hände und Arme gleich mit verknoten. Auch die Museumsführung war an dem Sonntag im Angebot. Wer aber tatsächlich als verknotete Brezel – allerdings auf einem Foto – zu sehen war, das ist die Künstlerin Lisa Moll. Die 30-jährige Cannstatterin ist Vollblutkünstlerin und ein Allroundtalent. Sie spielt Klavier, singt mit ausdrucksvoller Chansonstimme und zeichnet, malt und entwirft Objekte, die das zur Schau tragen, was sich in ihrem Kopf – etwa zum Thema Brezel – so alles abspielt.