Das Autorenduo Lutz Hübner und Sarah Nemitz Die Formel 1 im Gegenwartstheater

Nemitz Die Rede von Ökonomie ist ein Krisensymptom einer Freundschaft.

Das Paar auf der Suche nach der Wahrheit war auch mal Kreditgeber.

Nemitz Geld kann eine Zeitbombe sein. Selbst wenn es ein paar Jahre gut geht, kann die irgendwann hochgehen. Geld ist jedenfalls kein Freundschaftskitt.

Ihre Paare im Stück sind jahrzehntelang verheiratet, verharren aber nicht schweigend vor dem Fernseher, sondern bleiben permanent im Gespräch. Reden hilft?

Nemitz Da bin ich mir nicht so sicher. Reden ist eine Möglichkeit. Es gibt aber auch ein Schweigen, das heilsam sein kann: Man sagt nicht alles, was man denkt oder weiß. Die Dynamik einer gut funktionierenden langen Freundschaft – und wahrscheinlich auch einer Ehe – ist doch, dass man ein Gespür dafür entwickelt, wann was besser ist. Es gibt Wahrheiten, die man nicht aussprechen darf, weil es unverantwortlich wäre. Wenn die Büchse der Pandora geöffnet ist, gibt es kein Zurück mehr.

Hübner Die Grundpfeiler einer guten Ehe sind Diskretion und Achtung. Im Stück geht es um die Zumutbarkeiten von Wahrheit: Welche rote Linie sollte man besser nicht überschreiten? Jedes Paar entwickelt im Lauf der Jahre eigene Konfliktstrategien im Gespräch – bis zu dem Punkt, an dem sie nicht mehr funktionieren.

„Man spielt den Ball und bekommt ihn als Steilvorlage zurück“

Sie sind seit mehr als drei Jahrzehnten verheiratet und beruflich als Autorenduo verbandelt. Wie kann man sich das vorstellen? Als Doppelpass, die eine fängt an, der andere macht weiter? Oder mit klarer Aufteilung, wer für welche Figuren zuständig ist?

Nemitz Wir haben keine Arbeitsteilung. Wir kreisen um ein Thema und entwickeln die Geschichte. Da sind wir uns gegenseitig ein Korrektiv. Ich merke sofort, ob eine Idee von Lutz trägt – und umgekehrt. Wir schreiben keine Romane, sondern Dialoge, und da ist es hilfreich, viel zu reden.

Hübner Doppelpass trifft es gut: Man spielt den Ball und bekommt ihn zurück mit einer anderen Steilvorlage. Der andere verändert immer etwas an dem, was zuletzt gekommen ist, so bleibt der Ball im Spiel. 80 Prozent an der Arbeit eines Stücks sind Vorbereitungen: die Recherche, die Entwicklung der Geschichte und der Figuren. Das Schreiben der Dialoge passiert zu einem Zeitpunkt, bei dem wir über die Figuren sehr viel wissen und den Bauplan kennen.

Das Formulieren der Sätze ist die Krönung?

Nemitz Ja. Der letzte Anstrich.

Hübner Die Vorbereitungen vor dem Schreiben dauern ein halbes Jahr oder länger. Die Dialoge entstehen in einer komprimierten Zeit. Das ist wie in der Formel 1: Man braucht länger, um den Wagen zu bauen als ihn zu fahren.

Ihre Stücke sind immer auch Zeitdiagnosen: „Frau Müller muss weg“ führt überehrgeizige Eltern vor, in „Willkommen“ wird der Umgang mit Flüchtlingen einem Realitätscheck unterzogen.

Hübner Wir sind Teil der Gesellschaft, die Debatten, Skurrilitäten und Ängste kommen alle auch bei uns vorbei. Wir holen die Themen aus dem, was gerade ventiliert wird. Im besten Falle sind wir der großen Diskussion sogar voraus.

Bei den „Wahrheiten“ sind Sie eher spät dran. Missbrauch und die Folgen sind der Kern des Stücks, die Me-Too-Debatte ist inzwischen aber abgeflaut.

Nemitz Das stimmt, aber mit den Auswirkungen sind wir noch lange nicht fertig.

Was interessiert Sie daran?

Nemitz Was uns an den meisten unserer Stücke auch interessiert: Es gibt viele Standpunkte, die man verstehen kann.

Hübner Für uns war der Trigger-Satz, der oft mit leichtem Vorwurf ausgesprochen wird: Wieso kommt das jetzt erst ans Licht, das ist doch schon vor zig Jahren passiert! Aber auch wenn ein Ereignis zurückliegt, hat es Folgen auf das Verhältnis zum anderen Geschlecht und auf die Selbsteinschätzung in der Gegenwart. Einer der Missbrauchsfälle im Stück liegt in einer Grauzone, ist nicht eindeutig. Die Auswirkungen sind aber da. Dass etwas lange vorbei ist, heißt ja nicht, dass es vorbei ist. Wir zeigen nicht den Blitz auf der Bühne, sondern den seit langem grollenden Donner.

„Humor ist ein Mittel der Distanz“

In ihren Stücken darf auch gelacht werden. Wie wichtig ist Humor im Theater?

Nemitz Manchmal halte ich es schon kaum aus, die Zeitung zu lesen. Wenn man keine Witze machen dürfte, könnte ich mich mit diesen Themen nicht beschäftigen.

Hübner Situationen, die durchgängig nur tragisch sind, gibt es nur in griechischen Tragödien und deutschen Autorenfilmen. Es gibt immer einen Punkt, wo die Tragödie in die Komödie kippt und wieder zurück. Humor ist ein Mittel der Distanz, um danach wieder besser mit der Sache umgehen zu können. Und es macht mir als Zuschauer auch mehr Spaß, als wenn ein Stück mit der Apokalypse anfängt und sich dann langsam steigert.

Sie sind beide ausgebildete Schauspieler. Was wäre ihre Wunschrolle in „Die Wahrheiten?“

Nemitz Im Theater gibt es klare Regeln, was das Alter angeht. Wir wären also das ältere Ehepaar. Ende, aus.

Hübner Von der schauspielerischen Anforderung fände ich Eric, den jüngeren Mann, interessant. Der kommt lange so zugewandt und besorgt rüber - aber er ist auch eine miese Type.