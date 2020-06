Das Amtsgericht Marbach zu Corona-Zeiten Rechtsprechung trotz verschlossener Türen

Vom Shutdown unberührt blieben die so genannten Haftsachen, denn die deutsche Strafprozessordnung sieht vor, dass ein in Untersuchungshaft sitzender Angeklagter allerspätestens nach sechs Monaten seinen Fall vor einem Gericht verhandelt bekommt. Nur unter besonderen Umständen, über die eine höhere Instanz urteilen muss, ist die Fortdauer der Untersuchungshaft über sechs Monate hinaus gerechtfertigt. Zudem müssen Länge der Haft und zu erwartendes Urteil verhältnismäßig sein. In Marbach gelang es, die Haftsachen durchgängig und fristgerecht zu verhandeln. Entscheidend dazu beigetragen hat die Aufrüstung des großen Sitzungssaales des Gerichts mit durchsichtigen Trennwänden sowie eine neue Sitzordnung für die jeweiligen Verfahrensbeteiligten. Doch auch hier gibt es Grenzen: Sind es mehrere Angeklagte mit Dolmetschern, reicht der Platz unter Einhaltung der Hygieneregeln nicht aus. Die Vorsitzende Richterin trennt diese Verfahren nun ab: „Es wird ab Juni Verhandlungstage geben, an denen das Schöffengericht drei Mal die gleiche Sache in Etappen für die jeweiligen Angeklagten behandelt, und die Pausen dazwischen werden für Lüften und Tische desinfizieren genutzt.“