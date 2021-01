Darüber spricht die Liga 18. Spieltag: Der Fall Embolo, ein Comeback und ein Showdown

EMBOLO-WIRBEL: Themen gäbe es vor dem Borussen-Duell zwischen Gladbach und dem BVB am Freitagabend genügend: Die Frage, ob Marco Rose als Trainer von der Niederrhein-Borussia zur der westfälischen wechselt. Oder das erneute Stimmungstief in Dortmund. Gesprochen wird öffentlich derzeit aber fast ausschließlich über Breel Embolo. Der Schweizer Nationalspieler von Borussia Mönchengladbach war am Samstagabend in Essen und hat dort nach eigenen Angaben bei einem Freund Basketball im Fernsehen geschaut. Komplett "sinnfrei", so befand Rose, sei allein dies gewesen.