Darts Aller guten Dinge sind neun: Kuriose Misere für Smith vorbei

Der Engländer hatte zwischen 2018 und 2022 acht bedeutende Endspiele verloren, darunter auch zweimal bei der WM. Erst vor drei Wochen kam ein weiterer zweiter Platz bei der EM in Dortmund dazu. Umso stolzer war Smith nun. "Das werde ich bis Dienstag genießen", verkündete der Profi, der in der Weltrangliste als Nummer vier hinter Gerwyn Price (Wales), Peter Wright (Schottland) und Michael van Gerwen (Niederlande) rangiert. "Jetzt habe ich diesen großen Titel, also sehen wir mal, wie es weitergeht", fügte Smith an.