Dart-Event in Affalterbach Pfeile werfen bis die Scheiben glühen

Affalterbach - Hochkarätiges Dartspiel ist man im Affalterbacher Schützenhaus ja gewohnt. Schließlich spielen die Herren des dort heimischen DC Wolfsölden in der Bundesliga. Doch am Samstag gab es noch mal eine Steigerung: Acht Herren sowie drei Damen des DDV-Kaders trafen sich unter den Augen von Bundestrainer Roland Scholten am Apfelbach und spielten gegen eine Auswahl der Bundesliga-Süd (Herren) beziehungsweise aus Baden-Württemberg (Damen). Den Hintergrund erklärt Marko Puls, Kapitän der Wolfsöldener Bundesligamannschaft sowie Athletensprecher im Deutschen Dart Verband (DDV): „Wir sind nach langem Kamp in der Förderung des DOSB und bekommen daher Mittel, um an internationalen Wettkämpfen teilzunehmen. Da diese, wie zum Beispiel die EM in Spanien im September, dieses Jahr aber Corona zum Opfer fallen, treffen wir uns nun zu mehreren Lehrgängen, damit Scholten alle Kandidaten sehen und die Teams auswählen kann. Denn inklusive Jugend sind das immerhin rund 65 Leute.“