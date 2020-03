Dart-Bundesligist DC Wolfsölden Ein gebrauchter Tag mit einem versöhnlichen Ende

Für den DCW, vor diesem Spieltag Tabellendritter, wurde es nun eng. Erst recht nachdem Walldorf im zweiten Spiel des Tages den Irish Folk Pub München mit 8:4 besiegte und zwischenzeitlich an den Wölfen vorbeizog. Die Gastgeber brauchten nun gegen München mindestens einen, möglichst zwei Punkte. Doch in den Einzeln konnte sich niemand absetzen, erneut ging es mit einem 4:4 in die Doppel. Doch hier stellten Patrick Heib/Jan Parstorfer und David Peretz/Mario Schulze mit jeweils 3:1-Erfolgen die Weichen auf Sieg. Schulze rundete damit einen aus seiner persönlichen Sicht sehr starken Spieltag ab, blieb er doch in allen vier Partien ungeschlagen. Lutz Ilzhöfer und Erik Tautfest sicherten dann mit einem 3:2 den doppelten Punktgewinn, da tat das 1:3 von Sven Lux und Marko Puls nicht mehr weh. Am Ende hatte der DC Wolfsölden also mit 7:5 die Nase vorn und der Tag noch ein versöhnliches Ende.